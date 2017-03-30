В жилмассиве на окраине из кранов третий день течет вода с грязью

В жилом комплексе «Новомарусино» уже третий день из кранов течет грязная вода, в ситуации разбираются работники «Горводоканала».





«Начиная со вторника в микрорайон поступает грязная вода с песком <…> У многих семей маленькие дети. Жители не могут ни приготовить еду, ни помыться. Неизвестно, какие бактерии попали в водоснабжение. Подвоз чистой воды не организован», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из жильцов дома № 624 на ул. Большой.





Житель дома № 666 Андрей Кулаков добавил, что такая ситуация во всем жилмассиве. «У нас еще такая система: на массив поступает холодная вода, но нагревается она у нас, т.е. получается, что грязная вода идет и из холодного, и из горячего крана», — описал ситуацию мужчина.







Директор ООО «ЭКН» (службы эксплуатации мкрн «Новомарусино») Александр Минаев пояснил, что жалобы жителей на грязную воду начали поступать вчера, 29 марта.







«Со вчерашнего дня "Горводоканал" работает на территории микрорайона. Сейчас у меня информации нет, по какой причине [идет грязная вода] — это вчистую вопрос к МУП "Горводоканал". Они всю ночь промывали сети. Также вчера работала лаборатория "Горводоканала" по анализу качества воды, но информации у меня о том, что вода ненадлежащего качества, [нет]. Визуально — да, вода рыжая, с песком. Видимо, на сетях "Горводоканала" что-то произошло, возможно, гидроудар... Сейчас "Горводоканал" разбирается, я только фиксирую факт. У меня граница балансовой принадлежности — это стена дома, мне поставщик — "Горводоканал" — поставляет некачественную воду. Мы будем приступать к санации внутренних водопроводов, но только после того, как "Горводоканал" устранит причину аварии», — отметил Александр Минаев.





Также он добавил, что, по его информации, в микрорайон уже выехали машины «Горводоканала» с чистой питьевой водой.





В «Горводоканале» подтвердили, что специалисты выясняют причину случившегося.













В прошлом году с необычной коммунальной проблемой столкнулись жители ул. Бориса Богаткова: у них из крана для холодной воды шла горячая.

