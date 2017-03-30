На Станционной пробка из-за обрыва проводов держится больше часа





Затор на ул. Станционной держится уже больше часа

На ул. Станционной в Новосибирске оборвался контактный провод троллейбуса — пробка по направлению к пл. Энергетиков держится уже больше часа.







«Инцидент произошел в районе завода им. Кузьмина. Правая полоса занята троллейбусами и ремонтной бригадой, оборванный провод лежит на земле», — сообщил очевидец в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина уточнил, что проезжал по ул. Станционной около 9:00.











По данным на 10:00, затор на ул. Станционной до сих пор не рассосался. В пробке длиной около 1,5 км машины движутся со скоростью 10 км/ч. Кроме того, осложнен выезд на ул. Станционную практически со всей ул. Восточный поселок. Дорога окрашена на Яндекс.Картах в бордовый цвет.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ под видом жителя города позвонил диспетчеру филиала № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» и спросил о планируемом времени окончания ремонтных работ. «Все уже, сделали обрыв, движение пошло», — ответил диспетчер.







Один из последних серьезных заторов, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, был на ул. Большевистской утром 28 марта. Тогда из-за четырех аварий пробка на ул. Большевистской растянулась почти на 6 км.