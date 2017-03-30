В Новосибирской области массово закрылись фирмы микрозаймов

В Новосибирской области резко упало число кредитных компаний, выдающих микрозаймы — это произошло из-за изменений в законах.





Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.







«Это связано с усилиями регулятора по выводу с рынка недобросовестных участников. В прошлом году был введен так называемый коэффициент 4х для потребительских займов сроком до одного года, т.е. сумма процентов не может больше чем в четыре раза превышать сумму основного долга. С 1 января 2017 года сумма процентов ограничивается коэффициентом 3х и в некоторых случаях 2х. Такие ограничения защищают заемщиков от чрезмерного роста задолженности», — сообщили в Банке России.







Таким образом, если в 2014 году в НСО было 104 таких компании, то сейчас их стало меньше на треть — осталось только 67 компаний.







Кроме того, вчера, 29 марта, был последний день, когда эти компании должны были определиться со своим статусом. Это сделали почти все компании за исключением четырех.







Из 67 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в Новосибирской области, 88 % стали микрокредитными компаниями (МКК), остальные — микрофинансовыми компаниям и (МФК). Статус МКК серьезно ограничивает масштабы работы как по максимальной сумме займа, так и по возможности привлекать деньги граждан.





«Стать МФК могут только крупные МФО с капиталом не менее 70 млн руб. Банк России будет контролировать эти компании напрямую. Такой жесткий контроль прозрачности и устойчивости МФК дает им больше возможностей в работе с потребителями. Они могут выдавать займы до 1 млн руб. гражданам и до 3 млн руб. юрлицам, привлекать инвестиции от населения на сумму не менее 1,5 млн руб.», — объяснили в регуляторе.





Капитал тех компаний, которые решили работать в статусе МКК, может быть минимальным — 10 тыс. руб.







В январе 2017 года Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что к началу 2017 года жители Новосибирской области набрали в микрофинансовых организациях займов и кредитов на 1,6 млрд руб.

