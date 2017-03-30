Дороги у Димитровского моста и в поселке Гвардейском ушли под воду

улица Большая

В Новосибирске дороги продолжает заливать вода, которая появилась из-за таяния снега.







Два видео из разных частей города в редакцию НГС прислали читатели. На одном заснята дорога в поселке Гвардейском — она частично покрыта водой, частично на ней снежная каша.









А на втором видео другой новосибирец снял тонующую дорогу на ул. Большой недалеко от «Ленты» рядом с Димитровским мостом.









На прошлой неделе НГС уже публиковал фотообзор дорог, которые только начали уходить под воду.