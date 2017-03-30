Дороги у Димитровского моста и в поселке Гвардейском ушли под воду

улица Большая
улица Большая

В Новосибирске дороги продолжает заливать вода, которая появилась из-за таяния снега.


Два видео из разных частей города в редакцию НГС прислали читатели. На одном заснята дорога в поселке Гвардейском — она частично покрыта водой, частично на ней снежная каша.



А на втором видео другой новосибирец снял тонующую дорогу на ул. Большой недалеко от «Ленты» рядом с Димитровским мостом.



На прошлой неделе НГС уже публиковал фотообзор дорог, которые только начали уходить под воду.

Елена Громкова
Видео читателя НГС (1), youtube.com, канал Еким Руднев
Скрин видео youtube.com

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