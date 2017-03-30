Назван срок безопасного выхода лодок в акваторию Оби

Владимир Подуздиков

Навигация на акваториях Новосибирской области для маломерных судов откроется не раньше первой декады мая 2017 года.







Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков, передает пресс-служба МЧС по НСО.







До этого времени плавание на лодках и катерах опасно из-за возможного столкновения с плавучими льдинами, отмечают спасатели.







«Опасно в первую очередь из-за угрозы столкновения с льдиной или бревнами, которые в период паводка появляются на водоемах. В реках вода очень холодная, в таких условиях переворот судна или разрыв резиновой лодки может привести к гибели людей.





В октябре прошлого года четыре человека перевернулись на резиновой лодке, спасатели подошли, но только вынуждены были работать уже водолазы», — прокомментировал Владимир Подуздиков.







Новосибирская область — третий регион по количеству маломерных судов в Сибири, опережает лишь Иркутская область и Красноярский край.







«Более 6 тыс. маломерных судов в этом году подлежат техническому освидетельствованию — это большая цифра. Сейчас мы принимаем все меры для того, чтобы избежать очередей. Составлен график, который расписан с апреля по июль включительно. К работе стационарных подразделений ГИМС подключится подвижный пункт освидетельствования, который оснащен всем необходимым оборудованием. Он будет работать в отдаленных северных районах Новосибирской области», — сообщил Владимир Подуздиков.

