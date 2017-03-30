Над Новосибирском вспыхнула комета Туттля-Джакобини-Кресака

Ночью 30 марта в небе над Новосибирском комета Туттля-Джакобини-Кресака достигла своего максимума яркости.





Об этом рассказал директор Большого новосибирского планетария Сергей Масликов. Однако, по его словам, наблюдать комету можно только в телескоп. После 30 марта яркость кометы пойдет на спад, отметил Масликов.





Сейчас комета идет в созвездии Большой Медведицы и должна перейти в созвездие Дракона — это достаточно высоко в небе, отметил директор планетария.







«У нас уже 20 лет не было нормальных комет, с конца 90-х, когда комета Хейла-Боппа прилетала, две кометы Хиякутаке были очень яркие. Все остальные кометы — на пределе видимости», — пояснил Масликов.







Справка: Комета Туттля-Джакобини-Кресака (41P/Tuttle-Giacobini-Kresák) открыта американским астрономом Хорасом Туттлем 3 мая 1858 года, независимо переоткрыта французом Мишелем Джакобини и словаком Любором Кресаком в 1907 и 1951 годах соответственно.





В середине февраля НГС рассказывал, как Новосибирский астрофотограф Герман Марков сфотографировал в небе над НСО быструю комету Хонда-Мркоса-Пайдушаковой.