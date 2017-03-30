Читателей НГС ждет встреча с режиссером Тимуром Бекмамбетовым

Тимур Бекмамбетов

31 марта в 12:00 в редакции НГС.НОВОСТИ состоится онлайн-конференция с режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым.





В последний день марта Тимур Бекмамбетов представит в Новосибирске новый фильм «Время первых», в котором выступил продюсером. Фильм снят на модную сегодня тему покорения космоса, однако действие происходит в прошлом.





Как режиссер Тимур Бекмамбетов стал известен благодаря фильмам «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» (2004 – 2005 годы). Также он один из авторов популярной серии новогодних фильмов «Ёлки»: в разных частях Тимур был сценаристом, режиссером и продюсером. Бекмамбетов параллельно работает в Голливуде: в 2008 году он снял фильм «Особо опасен», в 2012 году — «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», в 2016 году — боевик «Бен-Гур».





В роли продюсера Тимур Бекмамбетов выступил в таких фильмах, как «Хардкор» (2015), «Горько» и «Горько-2» (2013 и 2014 годы), «Аполлон 18» (США, Канада — 2011 год). Самой его неудачной продюсерской работой называют ленту 2016 года «Спасти блогеров». Фильм получил рекордно низкую оценку на сайте «Кинопоиск» — всего 1,025 баллов.







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