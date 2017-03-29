Машины выстраиваются в очередь для проезда по Толмачевской из-за ям и луж

Машина провалилась в яму

На участке ул. Толмачевской рядом с остановкой «Склады» в Новосибирске водители проваливаются в заполненные водой ямы и пропускают друг друга, чтобы проехать.







«Машины проезжают этот участок дороги только по очереди со встречными автомобилями. Если съехать с середины дороги то на легковом автомобиле обязательно "ляжешь" на днище. А по этой дороге еще ходят маршрутки № 312 в аэропорт "Толмачёво". Вот каким открывается наш город для некоторых его гостей», — посетовал читатель НГС.НОВОСТИ.







Он прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора (смотреть с 1:40), которая показывает, как несколько грузовых и легковых автомобилей пытаются преодолеть неудобный участок.







«А завтра там все замерзнет и будет вообще не проехать», — посетовал читатель.











Дороги Новосибирска начали уходить под воду с наступлением плюсовых температур. Лужи появились на многих магистралях, жители города массово пожаловались на них в редакцию НГС.