Машины выстраиваются в очередь для проезда по Толмачевской из-за ям и луж

Машина провалилась в яму
Машина провалилась в яму

На участке ул. Толмачевской рядом с остановкой «Склады» в Новосибирске водители проваливаются в заполненные водой ямы и пропускают друг друга, чтобы проехать.


«Машины проезжают этот участок дороги только по очереди со встречными автомобилями. Если съехать с середины дороги то на легковом автомобиле обязательно "ляжешь" на днище. А по этой дороге еще ходят маршрутки № 312 в аэропорт "Толмачёво". Вот каким открывается наш город для некоторых его гостей», — посетовал читатель НГС.НОВОСТИ.


Он прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора (смотреть с 1:40), которая показывает, как несколько грузовых и легковых автомобилей пытаются преодолеть неудобный участок.


«А завтра там все замерзнет и будет вообще не проехать», — посетовал читатель.



Дороги Новосибирска начали уходить под воду с наступлением плюсовых температур. Лужи появились на многих магистралях, жители города массово пожаловались на них в редакцию НГС.

Анна Наумцева
Видео читателя НГС.НОВОСТИ

Прочтений: 1883
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено