ТСЖ пригрозило сносом 30 гаражей у «Сан Сити» и ищет их хозяев

Всего под снос пойдут поярдка 30 гаражей
Всего под снос пойдут поярдка 30 гаражей

ТСЖ «Дружба» разыскивает владельцев железных гаражей на ул. Новогодней в Новосибирске — гаражи признали незаконными и собираются снести.


«Там порядка 30 гаражей, часть хозяев неизвестны. Ориентир — ул. Новогодняя, 4. Если хозяева не найдутся, то гаражи признают бесхозными, они поступят в собственность ТСЖ и их демонтируют вместе со всем, что находится внутри», — объяснил представитель ТСЖ Константин Малышев.


Все металлические гаражи на Новогодней, 4 признали незаконными
Все металлические гаражи на Новогодней, 4 признали незаконными


По его словам, хозяева должны не только забрать из гаражей личные вещи, но и снести их за свой счет. В противном случае это сделает товарищество собственников. Снос одного гаража Константин Малышев оценил примерно в 10 тыс. руб. Хозяев гаражей просят найтись до 3 мая, обратившись по телефону 347-86-80. 


С незаконными постройками в Новосибирске борются давно. Например, в сентябре мэр Анатолий Локоть сообщил, что в городе нашлось 600 мест незаконной торговли, которые надо убрать. Также в Первомайском районе Новосибирска прокурор добился сноса почти 300 гаражей, самовольно размещенных в городских лесах

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова

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