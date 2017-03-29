Новосибирцев восхитил живописный огненный закат

Закат обрадовал новосибирцев
Закат обрадовал новосибирцев

Сегодня, 29 марта, жители Новосибирска заметили и сфотографировали необычно яркий и красивый закат.


Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию сразу несколько фотографий заката, сделанных около получаса назад в разных частях города. Горизонт окрасился в малиновый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Из-за переменчивой погоды, установившейся в регионе в последнюю неделю, такой яркий закат стал редкостью — солнце скрывают серые облака.


Горожане соскучились по ярким краскам 
Горожане соскучились по ярким краскам 


Уже завтра в городе снова будет пасмурно
Уже завтра в городе снова будет пасмурно


В ближайшие дни синоптики не обещают Новосибирску теплой погоды. Уже завтра придет похолодание, с ним дожди и снегопады. Также пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин предупредил о порывах ветра до 23 м/с. 

Анна Наумцева
Фото читателей НГС (1, 2), Влада Латыпова (3)

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