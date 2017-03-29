Всемирно известный скрипач бесплатно выступил в аэропорту «Толмачёво»

Вадим Репин в Толмачёво

В аэропорту «Толмачёво» прошел флешмоб с участием музыканта с мировым именем, уроженца Новосибирска Вадима Репина.





«Во время встречи пассажиров, прибывших одним из вечерних рейсов из Красноярска, музыканты творческого коллектива "Блестящие смычки", находящиеся среди пассажиров и персонала кафе "Чашка кофе", начали исполнение музыкальных произведений на скрипках. Затем к ним присоединились артисты шоу-балета "Стиль жизни". Кульминационным моментом мероприятия стало соло на скрипке самого маэстро Вадима Репина», — рассказали о флешмобе в пресс-службе «Толмачёво».





Участники флешмоба





Выступление музыкантов-виртуозов и танцоров прошло в поддержку образовательной программы IV Международного фестиваля искусств «Транссибирский Арт-Фестиваль». Он проходит в эти дни в Новосибирске на сцене филармонии. Образовательная программа, как пояснили в «Толмачёво», носит название «Просто общайся со звездой».











В начале марта в Новосибирске проходило еще одно знаковое мероприятие с участием известных музыкантов — благотворительный гала-концерт, все средства от которого пожертвовали Новосибирской консерватории.