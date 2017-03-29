Всемирно известный скрипач бесплатно выступил в аэропорту «Толмачёво»

Вадим Репин в Толмачёво
Вадим Репин в Толмачёво

В  аэропорту «Толмачёво» прошел флешмоб с участием музыканта с мировым именем, уроженца Новосибирска Вадима Репина.


«Во время встречи пассажиров, прибывших одним из вечерних рейсов из Красноярска, музыканты творческого коллектива "Блестящие смычки", находящиеся среди пассажиров и персонала кафе "Чашка кофе", начали исполнение музыкальных произведений на скрипках. Затем к ним присоединились артисты шоу-балета "Стиль жизни". Кульминационным моментом мероприятия стало соло на скрипке самого маэстро Вадима Репина», — рассказали о флешмобе в пресс-службе «Толмачёво».


Участники флешмоба
Участники флешмоба


Выступление музыкантов-виртуозов и танцоров прошло в поддержку образовательной программы IV Международного фестиваля искусств «Транссибирский Арт-Фестиваль». Он проходит в эти дни в Новосибирске на сцене филармонии. Образовательная программа, как пояснили в «Толмачёво», носит название «Просто общайся со звездой».



В начале марта в Новосибирске проходило еще одно знаковое мероприятие с участием известных музыкантов — благотворительный гала-концерт, все средства от которого пожертвовали Новосибирской консерватории.  

Анна Наумцева
Фото предоставлены пресс-службой аэропорта «Толмачёво»
Видео Константина Пономарева с facebook.com

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