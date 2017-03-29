«Запретную» парковку возле бутиков на Советской открыли для всех после публикации на НГС

Днем и вечером 29 марта на парковку возле элитных бутиков на Советской поставить машину мог любой желающий

Парковку возле элитных бутиков Flamingo и NaDIne на ул. Советская, которая работала только для клиентов магазинов, открыли для всех автовладельцев после публикации на НГС.НОВОСТИ.



«Сегодня припарковалась без проблем на этой парковке в 9:30, все ограждения убраны», — рассказала читательница в комментариях на следующий день после выхода новости.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ ближе к концу рабочего дня, 29 марта, проверил, насколько легко в этом месте теперь можно поставить автомобиль. На стоянке у бутиков действительно было свободно несколько мест — ограждения стояли у края парковочного кармана. Парковщик, еще накануне говоривший водителям о запрете парковки на этом месте, ходил рядом и подметал мусор.







Парковщик, ранее запрещавший ставить машины в кармане на ул. Советская, сегодня не обращал внимания на автовладельцев

Другой читатель НГС предоставил копии ответов на его жалобы по этой парковке от 2015 года, подписанные главой администрации Центрального округа Сергеем Канунниковым. В них говорилось, что проверка не обнаружила на этом месте заграждающих конусов и рабочего-парковщика, а расположенная рядом будка была предназначена для хранения хозяйственного инвентаря.





Накануне НГС.НОВОСТИ сообщали о ролике новосибирцев Дениса Новичкова и Антона Соколова, известных борьбой с захватами муниципальных парковок. По мнению Новичкова, владельцы магазинов Flamingo и NaDIne на ул. Советская нарушили ст. 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении), что подразумевает до 300 тыс. руб. штрафа для юридических лиц, а также ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) — штраф до 200 тыс. руб.