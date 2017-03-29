«Запретную» парковку возле бутиков на Советской открыли для всех после публикации на НГС
Парковку возле элитных бутиков Flamingo и NaDIne на ул. Советская, которая работала только для клиентов магазинов, открыли для всех автовладельцев после публикации на НГС.НОВОСТИ.
«Сегодня припарковалась без проблем на этой парковке в 9:30, все ограждения убраны», — рассказала читательница в комментариях на следующий день после выхода новости.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ ближе к концу рабочего дня, 29 марта, проверил, насколько легко в этом месте теперь можно поставить автомобиль. На стоянке у бутиков действительно было свободно несколько мест — ограждения стояли у края парковочного кармана. Парковщик, еще накануне говоривший водителям о запрете парковки на этом месте, ходил рядом и подметал мусор.
Другой читатель НГС предоставил копии ответов на его жалобы по этой парковке от 2015 года, подписанные главой администрации Центрального округа Сергеем Канунниковым. В них говорилось, что проверка не обнаружила на этом месте заграждающих конусов и рабочего-парковщика, а расположенная рядом будка была предназначена для хранения хозяйственного инвентаря.
Накануне НГС.НОВОСТИ сообщали о ролике новосибирцев Дениса Новичкова и Антона Соколова, известных борьбой с захватами муниципальных парковок. По мнению Новичкова, владельцы магазинов Flamingo и NaDIne на ул. Советская нарушили ст. 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении), что подразумевает до 300 тыс. руб. штрафа для юридических лиц, а также ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) — штраф до 200 тыс. руб.
Илья Калинин
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