Бердчанин пойдет под суд за видеоролики «ВКонтакте»

Бердчанина будут судить за видеоразмещение аудио- и видеозаписей в соцсети

Бердские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего Ивана Епанчинцева, которого подозревают в пропаганде экстремизма через социальную сеть.







«При расследовании уголовного дела установлено, что с августа 2015 года по май 2016 года обвиняемый размещал на своей странице в социальной сети аудио- и видеофайлы экстремистского характера, а с июля по ноябрь 2016 года размещал на страницах других пользователей Cети комментарии экстремистской направленности», — рассказал Алексей Максименко, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК РФ по НСО.







Представитель ведомства уточнил, что на страницу Епанчинцева сотрудники полиции наткнулись во время рейда, направленного на борьбу с экстремизмом.







На допросе обвиняемый признал свою вину. Как удалось выяснить корреспонденту НГС.НОВОСТИ, аудио и видеоролики размещались в социальной сети «ВКонтакте».







«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по ч. 1. ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства ... по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использованием сети «Интернет») будет направлено в суд», — резюмировал Максименко.





Это не первый случай, когда бердчанин попадает под суд из-за материалов, размещенных «ВКонтакте». В 2016 году Максим Кормелицкий также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, а потом напал с ножом на свою подругу.