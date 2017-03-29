Пассажиров автовокзала эвакуировали из-за подозрительной коробки

Пассажиры автовокзала
Пассажиры автовокзала


29 марта вечером пассажиров новосибирского автовокзала эвакуировали из-за забытой коробки.


«Кто-то из пассажиров забыл коробочку, ее проверяют на всякий случай, — пояснил директор автовокзала Сергей Ермаков. — Люди эвакуированы как положено. Это обычное явление, такое постоянно бывает». По его словам, пассажиров эвакуировали около 17:30.


В здании автовокзала работал кинолог с собакой из-за забытой коробки
В здании автовокзала работал кинолог с собакой из-за забытой коробки


Как рассказали очевидцы, около 18:00 из здания автовокзала вышел кинолог с собакой, после чего людей начали запускать. Было ли что-то опасное в коробке, пока неизвестно — ее проверяют специалисты, уточнил директор автовокзала.


Чтобы отработать действия силовиков при теракте, на автовокзале регулярно проходят учения, например, недавно отрабатывался сценарий захвата заложников.

Анна Богданова
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