Пассажиров автовокзала эвакуировали из-за подозрительной коробки

Пассажиры автовокзала





29 марта вечером пассажиров новосибирского автовокзала эвакуировали из-за забытой коробки.







«Кто-то из пассажиров забыл коробочку, ее проверяют на всякий случай, — пояснил директор автовокзала Сергей Ермаков. — Люди эвакуированы как положено. Это обычное явление, такое постоянно бывает». По его словам, пассажиров эвакуировали около 17:30.







В здании автовокзала работал кинолог с собакой из-за забытой коробки





Как рассказали очевидцы, около 18:00 из здания автовокзала вышел кинолог с собакой, после чего людей начали запускать. Было ли что-то опасное в коробке, пока неизвестно — ее проверяют специалисты, уточнил директор автовокзала.







Чтобы отработать действия силовиков при теракте, на автовокзале регулярно проходят учения, например, недавно отрабатывался сценарий захвата заложников.