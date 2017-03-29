Приставы заставили лечиться женщину с опасной для окружающих болезнью

Женщина объяснила, что не доверяет врачам, поэтому лечить свой туберкулез решила самостоятельно
Женщина объяснила, что не доверяет врачам, поэтому лечить свой туберкулез решила самостоятельно

47-летняя жительница Новосибирского района решила лечиться от туберкулеза дома народными средствами вместо того, чтобы пойти к врачу.


Как сообщили в пресс-службе УФССП России по НСО, женщина живет в селе Верх-Тула одна. Она болеет туберкулезом, но лечиться не захотела. Через суд на нее пожаловались соседи — из-за открытой формы болезни сибирячка ставила под угрозу их жизнь и здоровье. Однако решения суда исполнять она не стала.


«Гражданка рассказала судебному приставу, что собиралась поехать, но вот как-то погода не сложилась, а потом ей нахамили в регистратуре, и никаких постановлений о возбуждении исполнительного производства она не получала. Также должница решила лечиться самостоятельно, народными методами, так как она считает медицинских работников некомпетентными», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Женщина поспешила на обследование только после того, как приставы выдали ей предупреждение за неисполнение решения суда. По ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда <…>) ей грозил большой штраф или до 2 лет лишения свободы.


Напомним, туберкулез является одной из самых распространенных причин смерти в Новосибирской области.

Кирилл Шматков
Фото fssprus.ru

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