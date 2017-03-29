Автоинспекторы помогли девушке вытолкать с перекрестка сломавшееся авто

Днем 29 марта в Советском районе Новосибирска автоинспекторы помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль.







«Сотрудники ГИБДД помогли девушке убрать машину с перекрестка ул. Иванова и Российская в Академгородке», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на очевидцев группы «АвтоАкадем».







Случай произошел около 12:00. На видео вместе с автоинспекторами машину толкает человек в штатском. Как уточнили в «Автоспасе», машина девушки сломалась посреди дороги.







