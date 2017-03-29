Автоинспекторы помогли девушке вытолкать с перекрестка сломавшееся авто
Днем 29 марта в Советском районе Новосибирска автоинспекторы помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль.
«Сотрудники ГИБДД помогли девушке убрать машину с перекрестка ул. Иванова и Российская в Академгородке», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на очевидцев группы «АвтоАкадем».
Случай произошел около 12:00. На видео вместе с автоинспекторами машину толкает человек в штатском. Как уточнили в «Автоспасе», машина девушки сломалась посреди дороги.
Елена Громкова
Скрин видео
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение
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