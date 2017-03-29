Жителей крупного микрорайона возмутил мусор и дикая вонь на остановках

Остановка «Планетарий»

Новосибирцы пожаловались на плохое санитарное состояние остановок «Планетарий» и «Ключ-Камышенское плато» — там много мусора и стоит запах испражнений.







«Оттаяло. Водители не стесняются выкидывать все ненужное на обочину, да и в туалет они ходят прямо тут же, не раз были замечены», — утверждает очевидец Илья Жук в социальной сети «ВКонтакте» и прикладывает вчерашнюю фотографию остановки «Планетарий».





Активисты общественной организации «Гражданский патруль» сообщили, что вчера увидели эти жалобы, выехали на место и сегодня, 29 марта, направили жалобу в мэрию.





«Обе территории завалены пластиковыми бутылками и прочим мусором, всюду неприятный запах. Данные остановки не оборудованы урнами и туалетами. Просим власти города провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц», — говорят активисты «Гражданского патруля». Пока они направили жалобу только по состоянию остановки «Планетарий».







В мэрии Новосибирска уточнили, что уже занимаются этой проблемой, и пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию подробней.





Внешним видом остановок обеспокоены не только новосибирцы. Жители Краснообска недавно писали в редакцию НГС, жалуясь, что вместо снесенной остановки поставили ржавый павильон с надписью «Октябрьский рынок».