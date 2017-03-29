Новый ночной клуб в центре Новосибирска закрылся рекордно быстро

Клуб «Малевич», который должен был стать самым большим ночным заведением в городе, расположился на двух этажах, которые ранее занимал клуб «Облака»
Клуб «Малевич», который должен был стать самым большим ночным заведением в городе, расположился на двух этажах, которые ранее занимал клуб «Облака»


Закрылся ночной клуб «Малевич», расположенный в ТЦ «Фараон» на Галущака, официальное открытие которого состоялось в конце февраля.


«Все разъехались учредители. По своим проектам. Кто-то из "Бункера" (клуб в Академгородке. — И.К.), кто-то в Москву улетел… Там был человек, который до последнего хотел купить его полностью и сохранить команду, но и он раздумал… Насколько я понял, там просто переругались учредители. Хотя после закрытия "Отпуска" (клуб не работает с 20 марта. — И.К.) все реально было», — рассказал бывший арт-директор клуба Александр Винковатов, который сейчас, по собственному признанию, занимается отдельными проектами, в том числе летним Кубком КВН.


Официальное открытие клуба «Малевич» состоялось 24–25 февраля. На открытии заведения выступил пародийный рэп-коллектив «Хлеб», собравший 900 человек. Однако уже через неделю в «Малевиче» были отменены запланированные вечеринки, а в клубной тусовке пошли разговоры, что клуб закрылся. 


Официальная версия, которую тогда озвучили в «Малевиче», — заведение временно закрыто после проверки пожарных инспекторов. Однако, в пресс-службе МЧС в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ категорически опровергли эту версию.

Илья Калинин
Фото предоставлено Александром Винковатовым

Прочтений: 1358
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено