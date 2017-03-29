Новый ночной клуб в центре Новосибирска закрылся рекордно быстро

Клуб «Малевич», который должен был стать самым большим ночным заведением в городе, расположился на двух этажах, которые ранее занимал клуб «Облака»





Закрылся ночной клуб «Малевич», расположенный в ТЦ «Фараон» на Галущака, официальное открытие которого состоялось в конце февраля.







«Все разъехались учредители. По своим проектам. Кто-то из "Бункера" (клуб в Академгородке. — И.К.), кто-то в Москву улетел… Там был человек, который до последнего хотел купить его полностью и сохранить команду, но и он раздумал… Насколько я понял, там просто переругались учредители. Хотя после закрытия "Отпуска" (клуб не работает с 20 марта. — И.К.) все реально было», — рассказал бывший арт-директор клуба Александр Винковатов, который сейчас, по собственному признанию, занимается отдельными проектами, в том числе летним Кубком КВН.





Официальное открытие клуба «Малевич» состоялось 24–25 февраля. На открытии заведения выступил пародийный рэп-коллектив «Хлеб», собравший 900 человек. Однако уже через неделю в «Малевиче» были отменены запланированные вечеринки, а в клубной тусовке пошли разговоры, что клуб закрылся.





Официальная версия, которую тогда озвучили в «Малевиче», — заведение временно закрыто после проверки пожарных инспекторов. Однако, в пресс-службе МЧС в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ категорически опровергли эту версию.