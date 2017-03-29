Водитель автобуса избил таксиста на остановке

Драка произошла на перекрестке ул. Фасадной и Забалуева



Водитель автобуса избил таксиста на перекрестке в Ленинском районе — чтобы унять боль, мужчина прикладывал к лицу грязный снег.





«Прямо в лицо активно ему пару ударов нанес. Мужчина упал на землю, выбежали другие водители и водителя автобуса оттащили», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица драки.





Инцидент произошел около 12:00 на перекрестке ул. Фасадной и Забалуева. Девушка увидела стоящие рядом друг с другом машину и автобус с пассажирами. Она только успела сделать снимок, как из автобуса вышел мужчина, подошел к таксисту и что-то сказал ему. Таксист вышел из машины, по словам девушки, он был высокого роста, седой. Водитель автобуса замахнулся на него и начал бить.





По словам очевидицы, когда все разъехались, таксист заехал во двор. «Я зашла проверить, как человек себя чувствует.





Мужчина был в шоке. Он начал брать грязный снег, наносить на лицо — видимо, чтобы кровь остановить.





Я позвала его в магазин, завела в магазин, чтобы он умылся, предложила "скорую" и полицию вызвать. Уточнила, нет ли у него сотрясения. Он от всего отказался, сел в машину и уехал», — описала девушка.





В переписке в соцсети «ВКонтакте» девушка уточнила, что автобус был маршрута № 55 «Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный – мкрн "Чистая Слобода"».





По данным ЦУГАЭТ, маршрут № 55 обслуживает ИП Кобенко. Однако корреспондент НГС.НОВОСТИ не смог получить комментарий от перевозчика — в компании не отвечали на звонки.





С начала года это не первый случай, когда водители общественного транспорта распускают кулаки. В феврале НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в Дзержинском районе водитель маршрутки № 51 набросился на пассажира на остановке.





Директор ЦУГАЭТ Александр Руденко ранее пояснял корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в таких случаях потерпевшему следует обращаться с заявлением в полицию.