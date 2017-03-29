Городецкий упрекнул медиков в цинизме и чванливости

Владимир Городецкий похвалил новосибирских медиков за работу, но упрекнул их в цинизме
Владимир Городецкий похвалил новосибирских медиков за работу, но упрекнул их в цинизме

Днем 29 марта губернатор Владимир Городецкий эмоционально выступил на коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области — он призвал врачей человечнее относиться к пациентам.


В начале своего выступления Владимир Городецкий поблагодарил новосибирских медиков за их работу в 2016 году, прежде всего за выросшие показатели по оказанию высокотехнологичной помощи (с 15 469 случаев в 2013 году до 22 996 случаев по итогам 2016 года).


«Есть вопросы сегодня, коллеги, которые не зависят ни от оборудования, ни от уровня зарплаты. Это человек.


И поверьте, просто обида берет, почему при таких изменениях в отрасли, при таких технологиях новейших остается порой черствость, чванливость, цинизм некоторых работников — людей в белых халатах», — посетовал губернатор.


Он подчеркнул, что знает о необоснованных жалобах на врачей — и в этом случае призвал руководство медорганизаций поддержать сотрудников, «мы вас поддержим в несправедливых оценках». Однако, по мнению губернатора, среди медиков остается омрачающий «факт недостаточной человечности».


«Поверьте, тот, кто за высокотехнологичной помощью обращается — он всегда говорит спасибо, он в такой жизненной ситуации, что ему ничего, кроме этой супертехнологии, не поможет.


А когда приходит просто на первый прием, где не надо ничего супер, а просто по-человечески выслушать и добрым языком ответить.


Люди сложные, всякие, я понимаю, но без уважения, без понимания, что за вами стоит имидж великой отрасли, поверьте, не продвинемся», — пояснил губернатор.


На коллегии выступила также директор территориального фонда ОМС Елена Ягнюкова — она рассказала об итогах анонимного анкетирования новосибирских пациентов.


По ее данным, в 2016 году 2,5 тыс. человек разных полов и возрастов заполнили анонимные анкеты в 52 медицинских организациях, в том числе в 15 поликлиниках.


«Удовлетворенность качеством медицинской помощи составила 85 %. При этом самая низкая удовлетворенность качеством помощи — в амбулаторных условиях», 


— рассказала Елена Ягнюкова. Она добавила, что число жалоб на сроки ожидания медицинской помощи в поликлиниках в 2 раза выше, чем в стационаре.


Директор ТФОМС заметила, что больше всего пациенты оказались довольны врачами в областном госпитале № 2 ветеранов войн, в городской поликлинике № 21 и в городском перинатальном центре. По просьбе НГС.НОВОСТИ в ТФОМС подробно объясняли, с чем связаны жалобы новосибирцев на поликлиники и больницы.


Отношение врачей к пациентам часто становится предметом дискуссии — сами медики признают, что в очередях поликлиник случаются ужасные конфликты. Ранее новосибирские терапевты рассказали в интервью корреспонденту НГС, что думают о возмущенных больных.

Мария Морсина
Фото Сергея Ляшко

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