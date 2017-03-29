Молодые угрюмые коты из зоопарка начали эмигрировать в Европу

Манул стал героем мемов из-за угрюмой морды
Манул стал героем мемов из-за угрюмой морды

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило начал отправлять в зарубежные зоопарки обширное потомство манулов, которое появилось в прошлом году.


На днях два кота уехали во Францию и в Германию, рассказали в Новосибирском зоопарке и добавили, что отправку животных по программам сохранения вида продолжат.


Бум рождаемости манулов случился в Новосибирском зоопарке в апреле 2016 года. Тогда на свет появились сразу 14 котят, из-за чего количество этих зверей удвоилось до 23 особей. Сейчас подросших котят начали рассылать в другие зоопарки.


Новосибирский манул, родившийся в 2016 году
Новосибирский манул, родившийся в 2016 году


«Для зоопарков большой проблемой остается смертность котят манула от токсоплазмоза. Поэтому каждый детеныш имеет огромное значение», — подчеркнули сотрудники Новосибирского зоопарка.


Для обывателей манул известен как герой интернет-мемов из-за своей угрюмой морды. Также есть мнение, что манулы очень агрессивны и их нельзя погладить без риска для здоровья.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com (1), Татьяны Фатеевой (2)

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