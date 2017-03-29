Двор пятиэтажки трескается и сползает в сторону строительного котлована

Во дворе дома № 14 на ул. Фрунзе в Центральном районе Новосибирска провалился асфальт, жильцы 5-этажки винят в этом стройку по соседству.





Провал во дворе дома № 14 по ул. Фрунзе

Асфальт во дворе этого дома, на месте парковки, обрушивается уже второй раз — впервые такой казус случился осенью прошлого года. Жильцы считают, что это связано со строительством соседней 30-этажки «Парадиз» (ул. Журинская, 37), которое остановилось на стадии котлована.







«Вся история началась 3,5 года назад, когда 2-этажное здание, находившееся на месте котлована, снесли за один день и вывесили объявление, что ООО "Брик" проводит застройку нового жилого комплекса. По-моему, называется он "Парадиз" или "Парадайз" (там стоит рекламный щит), и начались строительные работы, — рассказывает жительница дома № 14 по ул. Фрунзе Оксана К. — Котлован был вырыт, наверное, за два года, потом строители начали укреплять стены котлована, но с большими перерывами, очень медленно. В итоге до сих пор стоит только котлован.





И постепенно мы заметили — все жильцы, управляющая компания, что наш двор стал проседать именно в сторону котлована, появился такой скат в эту сторону, хотя у нас все время был ровный двор.





И в августе прошлого года утром в углу нашего двора, который граничит с домом по ул. Фрунзе, 12, мы увидели, что асфальт стал проваливаться. Отогнали машины, которые были там припаркованы, написали заявления и жильцы, и управляющая компания во всевозможные организации, приехал представитель, по-моему, администрации Центрального округа, связались с застройщиком, и нам просто эту дыру забетонировали».







По словам женщины, после этого случая уклон во дворе продолжил увеличиваться, асфальт покрыт трещинами. А на днях, когда растаял снег и рабочие убрали основную массу наледи из двора, то выяснилось, что возле забора снова образовалась дыра.





С тех пор прошло три дня, и с каждыми сутками дыра продолжает увеличиваться, утверждает очевидица.







«Мы подозреваем, что просто вымывается грунт из-под асфальта... До стены жилого дома буквально метров 10 от границы обрушения. Если во время таяния снегов грунтовые воды еще активнее начнут изливаться, то мы медленно рухнем в этот котлован», — предполагает Оксана К.







Начавшаяся осенью 2013 года стройка замерла на стадии котлована





Когда корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте происшествия, на стройплощадке было безлюдно. По словам Оксаны К., прожекторы на стройке горят круглые сутки, но рабочих она не видит уже который день, отчего создается впечатление, что за объектом никто не наблюдает.







Асфальт в этом дворе проваливается уже второй раз





Примерно такими же наблюдениями поделился и заместитель гендиректора АО «Стройизыскания» (эта организация занимает 2/3 дома № 14 по ул. Фрунзе) Дмитрий Макидон.







По словам Дмитрия Макидона, и их организация, и местные жители обращались в разные инстанции, в том числе в Госстройнадзор, с жалобами по поводу развернувшейся стройки, а, вернее, заброшенного строительного котлована, из-за которого вокруг размывает грунт.







«Буквально вчера я отвез очередное письмо в прокуратуру на имя прокурора Новосибирской области Фалилеева о том, что за последние сутки произошло обильное выпадение осадков и таяние снега и конкретно 27 марта создалась аварийная ситуация, представляющая угрозу жизни.





В асфальте провал 2х2 метра, наверное. В прокуратуру и в Стройнадзор написали. Хотелось бы, чтобы они нас услышали наконец.





У нас пока страдает только наша парковка, но я так понимаю, если дальше ничего не изменится, то реально проблема дойдет и до несущих конструкций здания, потому что процессы такие — необратимые. Сами подумайте — центр города, вырыть такую яму три года назад и бросить ее», — сетует Дмитрий Макидон.







Жильцы опасаются, что дом медленно сползет в котлован





В ООО «Брик» со ссылкой на слова своего руководителя Михаила Дорохина пояснили, что застройщик не считает себя виновным в провале асфальта возле стройплощадки на ул. Журинская, 37.







«Мы считаем, что это не по нашей вине, потому что там, возможно, был прорыв воды. Мы потому что неоднократно уже обращались в "Горводоканал", в "СИБЭКО", чтобы они устранили это нарушение, потому что вода стекала и в наш котлован.





И в итоге все приехали, сказали: "Это не наше" и обвинили во всем этом нас. Мы яму, которая образовалась, за свой счет устраняем, не отказываемся от этого, это все устранится обязательно. Мы сейчас также подготовили письмо в администрацию Центрального округа, чтобы они нам тоже помогли разобраться с этой ситуацией, потому что все службы говорят, что это не наше и вода эта ничья», — сообщили в ООО «Брик».







Судя по паспорту объекта, строители должны сдать дом в I квартале 2018 года



