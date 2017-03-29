НГУ выпустил брошюры с прыгающим с крыши студентом

В понедельник в НГУ начались «Дни карьеры-2017» — мероприятие для студентов, на котором компании ищут новых сотрудников среди тех, кто скоро получит диплом. Сегодня в социальных сетях появилось фото баннеров и буклетов, которые университет выпустил к мероприятию — на обложке красуется человек, который прыгает с крыши нового корпуса НГУ.







Как объяснили в пресс-службе НГУ, изображение на буклетах символизирует прыжок, что «всегда было основным лейтмотивом «Недели карьеры». «Конечно, нужно признать, что это не самый удачный вариант, но ни о каких суицидальных мотивах не было и речи, это прыжок в будущее, рывок в будущее», — уточнили в пресс-службе.







По словам сотрудников НГУ, буклеты появились только сегодня, они лежат на стойках организатора мероприятия — Центра развития карьеры НГУ. Также в пресс-службе уточнили, что, вероятно, эти плакаты и баннеры могут снять.





В соцсетях уже начали создавать пародии на эти буклеты, подрисовав еще один корпус НГУ с американским флагом, куда стремится человек.





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