Новосибирский музей получил театральную награду за шоу с паровозом на мосту

Паровоз «Л-0620», выпущенный в 1949 году, проехал по мосту через Обь в «Ночь музеев» 21 мая 2016 года



Историческое шоу Музея Новосибирска «Мост времени» получило диплом I степени от Союза театральных деятелей России в номинации «Лучший арт-проект».







Лауреаты Всероссийской премии в области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс» определились вчера, 28 марта. Музей Новосибирска стал дипломантом I степени за свое историческое ретро-шоу. Оно прошло 21 мая 2016 года в парке «Городское начало». Гвоздем программы стал паровоз 1949 года выпуска «Л-0620», который проехал по мосту.







Лучше новосибирского шоу оказалась только оратория «Страсти по Матфею», премьера которой состоялась в столичном «Крокус Сити Холле». Этот проект стал лауреатом.







«Номинация "Лучший арт-проект" была введена только в этом году, потому что появляется все больше форм, выходящих за рамки привычного театра. Нам очень приятно. Есть гордость за то, что мы делаем то, чего не делают в других городах. Плюс у нас поддержка администрации, таким тоже далеко не все участники могли похвастаться. Организаторы конкурса очень высоко оценили нашу площадку парк "Городское начало", сказали, чтобы мы не скромничали и проводили там больше мероприятий», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Она отметила, что музей уже становился дипломантом премии «Грани театра масс» за церемонию открытия памятника Александру III в 2012 году.