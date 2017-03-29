Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании

Новосибирск ожидает снегопад
Новосибирск ожидает снегопад

Завтра, 30 марта, в Новосибирскую область придет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним снег, дождь и резкое похолодание.


«Сегодня еще погода удерживается солнечная на фоне высокого атмосферного давления, выноса воздушных масс из районов Казахстана, Средней Азии. Оттепели предполагаем до +10 градусов. Но ждем приближение холода уже завтра — дождя и мокрого снега», — сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, погодные условия в регионе будут характеризоваться как неблагоприятные. «Порывистый ветер до 20 м/с, температура понизится по западу до +4…+8 градусов днем. 31 марта планируем дальнейшее понижение, усиление ветра до 23 м/с. Днем ожидаем от +1…+6 градусов. Ночью — от 0 до +5 градусов. На дорогах будет гололед, возможны осадки в виде снега», — предупредил синоптик.


Вторжение серьезного холода в Новосибирск и окрестности ожидается 1–2 апреля, а сам апрель в регионе будет, согласно предварительному прогнозу, в пределах климатической нормы.

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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