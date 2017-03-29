Подозреваемый в убийстве разыграл свою смерть и сбежал в лес на лыжах

Огонь охватил дом полностью

Пенсионер убил соседа, а чтобы замести следы, сжег свой дом, — так он хотел создать видимость своей смерти.







Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины 29 марта. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.







По данным следствия, трагедия разыгралась в ночь с 28 на 29 марта в селе Поротниково Сузунского района. В одном из домов на ул. Сельская компания отмечала день рождения одного из сельчан, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. В какой-то момент один из мужчин поругался со своим сыном и решил его убить.







Мужчина выстрелил из ружья два раза

Он пошел в свой дом и взял охотничье гладкоствольное ружье. Затем он подошел к дому, где отмечали праздник, и увидел, что кто-то вышел во двор. На улице было темно, и мужчина предположил, что это и есть его сын. Раздались два выстрела, участник застолья упал ниц — им оказался не сын стрелявшего, а владелец дома. Мужчина испугался того, что сделал, и решил скрыться. Он вернулся в свой дом, взял лыжи и пошел на них до железнодорожной станции, чтобы сесть на электричку и уехать в Алтайский край, где раньше жил несколько лет.







«Перед тем, как покинуть село, подозреваемый решил сымитировать свою смерть — поджег используемый им деревянный дом. Он сгорел полностью», — передали в СК.







На место приехали следователь и полицейские. Они увидели следы лыж и выдвинули версию, что мужчина скрылся. Его задержали в лесу, в 5 км от села.





Дом сгорел дотла

«Сотрудники отдела МВД России по Сузунскому району преследовали мужчину на снегоходе, который предоставил работник охотхозяйства. При задержании полицейские изъяли у мужчины нож, а также четыре патрона от охотничьего ружья. Как выяснилось, оружие не было зарегистрировано. Задержанный пояснил, что привез его с собой в прошлом году, когда приехал в Новосибирскую область из Алтайского края», — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В СК уточнили, что мужчине вскоре предъявят обвинение. «Готовится постановление о возбуждении перед судом ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.





Это не первый случай, когда после совершения преступления подозреваемые пытаются остаться безнаказанными, однако, как правило, это не удается сделать. Например, НГС.НОВОСТИ рассказывали, как житель Барабинска сначала до смерти избил своего знакомого, а потом попытался инсценировать его самоубийство.