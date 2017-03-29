Новосибирск заказал украшение улиц ко Дню Победы

Верхняя часть консоли символизирует «салют», а нижняя — «Орден отечественной войны»
Верхняя часть консоли символизирует «салют», а нижняя — «Орден отечественной войны»

В Новосибирске Городской центр наружной рекламы начал подготовку ко Дню Победы.


Центр выставил на конкурс 7 лотов по начальной цене более 3,6 млн руб. — победители конкурсов должны будут украсить к празднику разные части города.


В частности, на ул. Кирова (от пл. Свердлова до моста через Октябрьскую магистраль) и на Вокзальной магистрали (от ул. Советская до пр. Димитрова) власти хотят видеть объемные консоли на фонарях. Композиция на консолях должна быть из двух частей: верхняя будет символизировать «салют», а нижняя — «Орден отечественной войны».


Всего в городе появится 96 таких конструкций. Фактически победитель конкурса должен будет развесить, снять и при необходимости отремонтировать уже готовые украшения.


Кроме того, на ул. Кирова, Кошурникова, Первомайской, Сибиряков-Гвардейцев, пл. Труда, Станиславского, Красном проспекте, пр. Строителей, Ипподромской магистрали, Бердском шоссе развесят 612 флагов, а на Южной площади — 28 тройных конструкций с флагами.


Также флаги развесят на пл. Свердлова, Маркса, Ленина и в парке «Березовая роща», у Мемориала Славы и в других частях города.


Эти украшения должны появиться в городе уже к 1 мая. А к 6 мая центр заказал монтаж и украшение трибуны на пл. Ленина. В документах закупки отмечается, что некоторые праздничные атрибуты требуют ремонта.


Центральный военный округ начал подготовку ко Дню Победы еще в январе — ЦВО тогда заказал транспорт для военнослужащих.

Елена Громкова
Фото zakupki.gov.ru

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