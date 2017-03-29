Врачи рассказали о состоянии ребенка из реанимобиля, попавшего в ДТП на Маркса

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала подробности аварии, в которую попала машина детской реанимации поздно вечером 28 марта.





Авария у дома по адресу ул. Карла Маркса, 8 случилась поздно вечером во вторник — в нее попали «Тойота Хайс» и автомобиль «скорой помощи».





«Это была детская реанимация. Произошло столкновение с машиной, которая совершала разворот через двойную сплошную полосу, и наша машина попала в ДТП. К сожалению, у нас пострадала не только машина, но и врачи, которые осуществляли перевозку пациента 13 лет в стационар», — объяснила Ирина Большакова. Машина «скорой» ехала на зеленый сигнал светофора с включенными маячками и со звуковым сигналом, рассказала главврач.





По данным Ирины Большаковой, мальчик-пациент в реанимобиле не пострадал, но сотрудники бригады «скорой помощи» получили травмы различной степени тяжести — сейчас они на больничном.





Кроме врачей, в аварии пострадал 30-летний водитель «Тойоты», он во время ДТП сломал нос, сообщили ранее в пресс-службе областного ГУ МВД.





Ирина Большакова подчеркнула, что для Новосибирска и самой станции скорой помощи ДТП обернулось существенной потерей. «Вы знаете, я думаю, что город потерял реанимационную бригаду детского профиля где-то на месяц, автомобиль — гораздо больше», — заметила главврач. На время больничного пострадавших врачей детской реанимации будут замещать врачи из других бригад, добавила она.