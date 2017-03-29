В Новосибирске продают здание, в котором снимали фильмы про Чернобыль

На Западно-Сибирской киностудии сняли больше 300 фильмов

Здание Западно-Сибирской киностудии в Кировском районе выставили на продажу.







4-этажное здание на ул. Немировича-Данченко, 122 площадью почти 7 тыс. кв. м продается за 195 млн руб., цена 1 кв. м — 28 439 руб.







«Конкретных предложений [о покупке] "Хотим купить — давайте торговаться" не было. Были только бартерные предложения», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель продавца.







В описании указано, что здание введено в эксплуатацию в 1986 году. Часть помещения подойдет для использования в медицинской сфере. Также его можно использовать под офисы, магазины, предприятия общественного питания, производство. При этом в помещении потребуется провести косметический ремонт.



Рядом со зданием есть открытая неохраняемая парковка на 50 машино-мест. В самом помещении установлена охранная сигнализация, в отдельных частях здания есть кондиционеры, отмечается в объявлении.











В объявлении указано, что помещение может подойти для применения в медицинской сфере





Западно-Сибирская киностудия была создана в 1930 году как «Съемочная база хроники» для производства киносюжетов для «Союзкиножурнала», а также выпуска местного журнала «Сибирь на экране».





На ней было снято более 300 документальных фильмов. В 80-е годы на студии снят цикл картин о Чернобыльской катастрофе: «Чернобыль. Осень 86-го», «Чернобыльская богоматерь», «Зона полугласности». Также на киностудии сняли фильм о летчике Александре Покрышкине. Картина называется «Парень из нашего города. Покрышкин», сообщается на официальном сайте киностудии.





Фильм «Парень из нашего города. Покрышкин», снятый на киностудии









В 2005 году киностудия преобразовалась в ОАО. Компания занимается сдачей помещений в аренду и оцифровкой изобразительных материалов. В 2015 году помещение на ул. Немировича-Данченко, 122 было приватизировано. Фильмы на киностудии больше не снимают.