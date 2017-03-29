Репутация выпускников НГУ подобралась к уровню Оксфорда и Стэнфорда

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) проанализировала предпочтение работодателей 40 стран и выяснила, что ценность астрофизиков НГУ близка к уровню выпускников Оксфорда и Стэнфорда.







Компания составила рейтинг выпускников 500 мировых вузов по различным параметрам, в том числе по репутации у работодателей. Для этого Quacquarelli Symonds опросила 40 тыс. представителей различных компаний.







«Их просили назвать до 10 отечественных и 30 международных учреждений, которые они считают лучшими для найма выпускников. Также работодателям предлагали указать направления (дисциплины), по которым проводится отбор. Таким образом, по направлению "физика и астрономия" НГУ оказался на 6-м месте среди 500 вузов мира», — рассказали в пресс-службе НГУ. Таким образом, в университете уточнили данные рейтинга QS World University Rankings by Subject, по общим итогам которого НГУ вошел в число лучших университетов мира по 9 направлениям подготовки.





На первом месте, по мнению работодателей, расположился Массачусетский технологический институт, следом идут Гарвард, Кембридж, Оксфорд и Стэнфорд. Затем идет НГУ.







Таким образом среди российских вузов Новосибирский госуниверситет занимает первое место, следом идут МГУ им. М.В. Ломоносова (7-е место в мировом рейтинге). МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана находятся на 8-м и 9-м местах соответственно.







По информации Quacquarelli Symonds, карьера физиков может сложиться в таких профессиях, как аэрокосмический инженер, геофизик, лаборант, машиностроитель и др.





Справка: Quacquarelli Symonds специализируется в области образования и обучения за рубежом. Ежегодно составляет различные рейтинги мировых вузов.