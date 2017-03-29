Репутация выпускников НГУ подобралась к уровню Оксфорда и Стэнфорда

Репутация выпускников НГУ подобралась к уровню Оксфорда и Стэнфорда

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) проанализировала предпочтение работодателей 40 стран и выяснила, что ценность астрофизиков НГУ близка к уровню выпускников Оксфорда и Стэнфорда.


Компания составила рейтинг выпускников 500 мировых вузов по различным параметрам, в том числе по репутации у работодателей. Для этого Quacquarelli Symonds опросила 40 тыс. представителей различных компаний.


«Их просили назвать до 10 отечественных и 30 международных учреждений, которые они считают лучшими для найма выпускников. Также работодателям предлагали указать направления (дисциплины), по которым проводится отбор. Таким образом, по направлению "физика и астрономия" НГУ оказался на 6-м месте среди 500 вузов мира», — рассказали в пресс-службе НГУ. Таким образом, в университете уточнили данные рейтинга QS World University Rankings by Subject, по общим итогам которого НГУ вошел в число лучших университетов мира по 9 направлениям подготовки.


На первом месте, по мнению работодателей, расположился Массачусетский технологический институт, следом идут Гарвард, Кембридж, Оксфорд и Стэнфорд. Затем идет НГУ.


Таким образом среди российских вузов Новосибирский госуниверситет занимает первое место, следом идут МГУ им. М.В. Ломоносова (7-е место в мировом рейтинге). МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана находятся на 8-м и 9-м местах соответственно.


По информации Quacquarelli Symonds, карьера физиков может сложиться в таких профессиях, как аэрокосмический инженер, геофизик, лаборант, машиностроитель и др.


Справка: Quacquarelli Symonds специализируется в области образования и обучения за рубежом. Ежегодно составляет различные рейтинги мировых вузов.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

Прочтений: 3756
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено