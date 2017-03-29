Toyota «обняла» столб на Ипподромской после удара о Volkswagen

Утром 29 марта в Новосибирске на ул. Ипподромской недалеко от гипермаркета «Спортмастер» «Тойота» въехала в фонарный столб — в машине застряла женщина.





Авария случилась в 7 часов утра.







«Водитель 1958 года рождения (59 лет. — НГС.НОВОСТИ) управлял автомобилем "Тойота Королла Спасио", следовал по ул. Ипподромской со стороны ул. Кривощековской в сторону ул. Военной. В пути следования у дома 4/1 (по ул. Серебренниковская. — НГС.НОВОСТИ) совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло"», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







34-летний водитель «Фольксвагена» ехал в одном направлении с «Тойотой». После удара «Тойота» въехала в фонарный столб — в ней застряла пассажирка.







«Спасатели МАСС были на месте ДТП через 3 минуты. При помощи ГАСИ деблокировали пострадавшую женщину 1968 года рождения (49 лет. — НГС.НОВОСТИ) и передали БСМП», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.







В автоинспекции добавили, что пока из больницы не пришла информация о травмах пострадавшей.











Среди последних аварий, в которых машины врезались в столбы, было ДТП с машиной Toyota Chaser, которая врезалась в рекламный щит на Октябрьской магистрали.