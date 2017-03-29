Пойманного пьяным за рулем судью надолго лишили прав

Судью лишили водительских прав на 1,5 года и назначили ему штраф в 30 тыс. руб.

Суд вынес решение по делу судьи Искитимского районного суда Александра Березикова, которого поймали пьяным за рулем.





Мировой судья 1-го судебного участка Советского района Новосибирска Юлия Матреничева 28 марта приняла решение оштрафовать Александра Березикова на 30 тыс. руб. и лишить его водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в аппарате мирового судьи.





В аппарате уточнили, что Александра Березикова признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».





Инцидент произошел 5 мая прошлого года во второй половине дня в Искитиме. Тогда дежурный экипаж ДПС получил от 34-летнего жителя Искитима сообщение о том, что у дома по ул. Береговой «Тойота» наехала на собаку. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 48-летнего водителя иномарки с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина действительно пьян.







По информации на сайте Искитимского районного суда, Александр Березиков назначен на должность судьи в июле 2011 года. Решением квалификационной коллегии судей Новосибирской области от 1 августа 2014 года ему присвоен пятый квалификационный класс. На момент начала марта 2017 года Березиков по-прежнему работал в Искитимском районном суде.

