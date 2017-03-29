Мать вытащила из пожара четверых маленьких детей

В МЧС пришли к выводу, что пожар мог начаться из-за детской шалости с огнем

Вечером 28 марта четверо маленьких детей пострадали на пожаре в Заельцовском районе Новосибирска.





В 20:03 очевидец сообщил в оперативную службу МЧС о пожаре в частном доме на ул. Дачной.







«Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что из-под крыши дома идет дым. Из горящего дома детей успела вывести мать. До прибытия "скорой помощи" пострадавшее семейство приютили у себя соседи», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В пресс-службе пояснили, что пожарные потушили пламя за 9 минут. К этому времени огонь успел повредить детскую кровать, стену и окно на общей площади 5 кв. м.







Всех четверых детей увезла «скорая помощь». 7-летняя девочка, 5-летний мальчик и 3-летняя девочка попали в детскую больницу с признаками отравления угарным газом. Самую младшую, грудную, девочку врачи доставили в ожоговый центр, уточнили в МЧС.







В ведомстве предполагают, что пожар мог начаться из-за детской шалости с огнем. При каких обстоятельствах это произошло и где была мать детей, предстоит выяснить следователям.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о гибели 5-летнего мальчика и его годовалого брата на пожаре в Чановском районе. Следователи предполагали, что дом загорелся, когда старший из братьев играл со спичками.