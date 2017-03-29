В Нарымском сквере начали рубить деревья

Сквер лишится около 30 старых деревьев





В Новосибирске в Нарымском сквере рубят аварийные деревья.







Остатки деревьев недалеко от пересечения ул. Советской и 1905 года заметил читатель НГС Денис Мельников и прислал фотографии из сквера в редакцию.







«Я заметил вчера вечером свежие следы вырубки, рабочих не было, лежали попиленные чурки и очень много опилок свежих», — рассказал Денис Мельников.







Начальник «Горзеленхоза» Юрий Ляпкин объяснил, что специалисты вырубили аварийные деревья. Плановая вырубка будет идти еще несколько дней, всего сквер лишится примерно 25–28 тополей, берез, кленов. Кроме того, рабочие сейчас обрезают опасные ветки на других деревьях.







«Мы убираем аварийные ветки, аварийные стволы. Все прошли мы с агрономом района — он дает разрешение на все эти сносы. Наши агрономы прошли, наши лесники прошли», — рассказал Ляпкин.







Взамен вырубленных деревьев в Нарымском сквере высадят 50 новых.





«В прошлом году мы 150 посадили, где-то загустело у нас даже. В этом году мы хотим чуть-чуть разукрасить этот сквер, у нас в питомнике есть около 100 елей и сосен — мы оттуда возьмем штук 25 этих елочек и сосен и посадим группками, где-то березы посадим. Будем вместе с дизайнерами выбирать», — отметил начальник «Горзеленхоза».







Очевидец заметил свежие чурки и опилки на снегу





Рабочие рубят березы, тополя, клены





Вырубленные деревья были опасны для жителей





В сквере высадят 50 новых деревьев





На этой неделе НГС уже рассказывал, что в марте власти Новосибирска объявили ряд конкурсов на снос деревьев в разных районах Новосибирска.