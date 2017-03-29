В Новосибирске вырос спрос на работников без опыта

В Новосибирске вырос спрос на работников без опыта

Новосибирские компании стали охотнее набирать на работу специалистов без опыта и готовы платить им зарплату от 15 тыс. руб. 


К такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру, проанализировав ситуацию на рынке труда в марте 2017 года.


«По сравнению с прошлым годом работодатели реже стали указывать в требованиях опыт работы. В 2016 году только 12 % новосибирских компаний готовы были принять соискателей без опыта работы, а в этом году уже 26 % работодателей готовы обучать людей», — сообщила руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.


В первую очередь работодатели ждут специалистов без опыта работы в государственных службах (62 % вакансий) и сфере туризма (38 %). Также неопытные сотрудники требуются в медицине (25 %) и розничной торговле (37 %).


Аналитики отмечают, что работодатели готовы платить неопытным специалистам от 15 тыс. руб., в то время как среднее зарплатное предложение для специалистов с опытом на 20 тыс. руб. выше.


Ранее сайт Зарплата.ру разузнал, сколько мечтают зарабатывать новосибирские женщины.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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