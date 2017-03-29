«Скорая помощь» с включенной мигалкой попала в аварию на Карла Маркса

Поздно вечером 28 марта машина «скорой помощи» столкнулась с «Тойотой Хайс» в Ленинском районе Новосибирска, полиция сообщает о двух пострадавших.


Фото с места аварии
Фото с места аварии

ДТП произошло в 22:00 возле дома № 8 на пр. Карла Маркса


«Предварительно установлено, что иномарка отъезжала от обочины с парковочного кармана, а автомобиль "скорой помощи" двигался по пр. Карла Маркса со стороны ул. Ватутина в сторону ул. Космической с включенными проблесковыми маячками», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По данным полиции, в аварии пострадали два человека — водитель «Тойоты» и пассажир «скорой помощи».


Как уточнили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, 30-летний водитель «Тойоты» во время ДТП сломал нос. У второго, 62-летнего, пострадавшего ссадины на руках и ушиб грудной клетки.


Подробности произошедшего выясняются.


Фото с места аварии
Фото с места аварии


Ранее врачи «скорой помощи» и ГИБДД предложили повысить штрафы для водителей, которые не пропускают автомобили экстренных служб на дорогах.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

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