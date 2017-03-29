Новостройки снова подорожали, несмотря на резкое падение спроса

Стоимость «квадрата» в новостройках с начала года увеличилась на 5,8 %
Стоимость «квадрата» в новостройках с начала года увеличилась на 5,8 %

Новосибирские покупатели потеряли интерес к квартирам в новостройках, но цены на них все равно продолжают расти.


К такому выводу пришли специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU, проанализировашие около 100 тыс. объявлений о продаже квартир в Новосибирске.


«Стоимость "квадрата" в новостройках за три месяца 2017 года увеличилась на 5,8 % и составила 56,3 тыс. руб. за кв. м, а рост цен за прошедший год (март к марту) превысил 10 %. При этом в марте 2017 года пользователи портала стали на 30 % реже просматривать размещенные в базе объявления», — отмечают аналитики.


Цены на новостройки начали расти с середины прошлого года. Специалисты портала отмечают, что это устойчивый рост, хотя в разных районах города он выражен неравномерно.


«Вероятно, ситуация продиктована последствиями валютного кризиса 2014 года, после которого многие застройщики сократили так называемые заделы на будущее, поэтому ожидают снижение ввода новых объектов в течение нескольких ближайших лет», — комментирует ситуацию руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова.


В лидерах по росту цен на строящиеся квартиры оказались Железнодорожный и Октябрьский районы Новосибирска, где за I квартал 2017 года новостройки подорожали на 15,4 % и 7,9 % соответственно. «Но тут более высокий рост, чем по рынку в целом, вероятно, связан с поступлением в продажу квартир в более дорогих домах», — предполагают аналитики.


В Ленинском районе стоимость новых квартир за это время не изменилась, а в Кировском и Центральном районах цены даже немного просели.


Быстрее всего за последние три месяца в Новосибирске дорожали 3-комнатные квартиры (на 7,7 %). Двухкомнатные и однокомнатные прибавили в цене чуть больше 5 %.


Рынок вторичного жилья по сравнению со строящимся квартирами оказался более вялым: за последние три месяца цены на «вторичке» подтянулись лишь на 1 % и в среднем достигли 58,8 тыс. руб. за «квадрат», посчитали аналитики N1.RU.


Ранее специалисты проанализировали рентабельность недвижимости в Новосибирске и пришли к выводу, что сданная в аренду квартира окупит себя за 11,4 года.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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