Изобретательный мужчина добровольно проглотил проволоку и саморез

Изобретательный мужчина добровольно проглотил проволоку и саморез

В Новосибирской области прокуратура отсудила 105 тыс. руб. у заключенного, который проглотил саморез и проволоку ради того, чтобы попасть в больницу.


Инцидент произошел в августе 2016 года в колонии строгого режима № 21 в поселке Горном Тогучинского района. Суд установил, что заключенный Иван Ансимов специально проглотил металлическую проволоку и строительный саморез, чтобы не сидеть в колонии, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


Пострадавшего отправили в больницу.


«В результате проведенного хирургического вмешательства инородные тела из желудочно-кишечного тракта осужденного были удалены. Затраты на лечение Ансимова составили более 105 тыс. руб.», - рассказали в облпрокуратуре.


Как уточняется в решении Черепановского районного суда НСО, мужчина отбывал наказание в колонии за несколько преступлений, в том числе за незаконный оборот наркотиков, всего ему предстояло провести в заключении 3 года 10 месяцев. После глотания самореза и проволоки он пролежал 38 дней в хирургическом отделении больницы.


Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых обратился в суд и потребовал, чтобы заключенный вернул те деньги, которые государство потратило на его лечение.


В феврале Черепановский районный суд эти требования удовлетворил. Сейчас судебное решение вступило в законную силу.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как семья погибшего в новосибирской колонии заключенного отсудила у России 29 тыс. евро в Европейском суде по правам человека

Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой

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