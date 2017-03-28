Права на бренд Traveler’s Coffee вернулись к прежнему владельцу

Спор за товарный знак еще продолжится
Спор за товарный знак еще продолжится

Иностранные владельцы компании «Трэвэлерс кофе» добились возвращения прав на одноименный торговый знак.


Соответствующее решение принял сегодня Девятый арбитражный суд (Москва).

 

Кипрская компания Traveler’s Coffee International Ltd (которой, в частности, принадлежит новосибирский офис этой сети кофеен) обратилась в суд в октябре 2016 года, после того как Роспатент зарегистрировал передачу принадлежавшего им прежде торгового знака «Traveler's Coffee» компании «Трэвэлерс кофе Москва». Московская компания принадлежит предпринимателю Анвару Пириеву. 


В январе этого года суд первой инстанции принял сторону Пириева и в исковых требованиях Traveler’s Coffee International Ltd — отказал.

 

Сегодня, наоборот, свою правоту удалось доказать владельцам кипрской компании. В информации о ходе дела на сайте суда само решение пока не опубликовано, но его суть изложена следующим образом: «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт».

Стас Соколов
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