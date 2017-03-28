Права на бренд Traveler’s Coffee вернулись к прежнему владельцу
Иностранные владельцы компании «Трэвэлерс кофе» добились возвращения прав на одноименный торговый знак.
Соответствующее решение принял сегодня Девятый арбитражный суд (Москва).
Кипрская компания Traveler’s Coffee International Ltd (которой, в частности, принадлежит новосибирский офис этой сети кофеен) обратилась в суд в октябре 2016 года, после того как Роспатент зарегистрировал передачу принадлежавшего им прежде торгового знака «Traveler's Coffee» компании «Трэвэлерс кофе Москва». Московская компания принадлежит предпринимателю Анвару Пириеву.
В январе этого года суд первой инстанции принял сторону Пириева и в исковых требованиях Traveler’s Coffee International Ltd — отказал.
Сегодня, наоборот, свою правоту удалось доказать владельцам кипрской компании. В информации о ходе дела на сайте суда само решение пока не опубликовано, но его суть изложена следующим образом: «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт».
Стас Соколов
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