Власти заказали учебник по истории НСО за полтора миллиона

В Новосибирской области начался конкурс на разработку учебника по истории региона.







«Главной целью учебного пособия является повышение познавательного интереса к региональной истории. Учебное пособие должно демонстрировать многоуровневое представление истории, согласно которому локальная история и история Новосибирской области включается в историю Российского государства и контекст всемирной истории».







Конкурс на разработку объявлен сегодня, 28 марта. Документы утвердил министр образования науки и инновационной политики НСО Сергей Нелюбов.







«Основное содержание учебного пособия должно опираться на архивные материалы, результаты новейших исследований, проводимых учреждениями науки, прежде всего Сибирского отделения РАН, и на научных форумах российского и международного уровня», — отмечается в описании.







Начальная цена контракта — 1 млн 496 тыс. руб., победитель определится 19 апреля — он должен будет разработать пособие за 45 дней.







В учебнике должно быть 17 параграфов, разделенных на три раздела:







Раздел 1 Древняя и средневековая история области (до появления первых русских поселений на территории области в 1680–1690-х гг.).







Общая географическая характеристика региона. Источники и способы получения исторической информации о региональной и локальной истории. Новосибирская область в эпоху каменного века. Новосибирская область в эпоху бронзы. Новосибирская область в эпоху раннего железного века. Новосибирская область в средневековье.







Раздел 2 История Новосибирской области конца XVII – начала ХХ в. (от первых русских деревень и острогов до Первой мировой войны).







Присоединение к России Верхнего Приобья и Восточной Барабы в конце XVI – первой половине XVIII в. XVIII век — начальный этап Российской колонизации нашего края. Новосибирская область в XIX веке (период капитализма). Накануне великих потрясений (конец XIX – начало XX вв.).







Раздел 3 Новосибирская область в ХХ веке.







В годы революционных бурь. Новосибирская область в годы социалистической модернизации промышленности и сельского хозяйства. Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. Новосибирская область в послевоенное двадцатилетие. Новосибирская область в годы «застоя» и перестройки. Новосибирская область в 1990-е годы. Наша область в начале нового тысячелетия.







Предыдущий раз НГС писал о новых учебниках в декабре 2016 года, когда новосибирские архитекторы издали учебное пособие по зарубежной архитектуре XX века.