Власти заказали учебник по истории НСО за полтора миллиона

Власти заказали учебник по истории НСО за полтора миллиона

В Новосибирской области начался конкурс на разработку учебника по истории региона.


«Главной целью учебного пособия является повышение познавательного интереса к региональной истории. Учебное пособие должно демонстрировать многоуровневое представление истории, согласно которому локальная история и история Новосибирской области включается в историю Российского государства и контекст всемирной истории».


Конкурс на разработку объявлен сегодня, 28 марта. Документы утвердил министр образования науки и инновационной политики НСО Сергей Нелюбов.


«Основное содержание учебного пособия должно опираться на архивные материалы, результаты новейших исследований, проводимых учреждениями науки, прежде всего Сибирского отделения РАН, и на научных форумах российского и международного уровня», — отмечается в описании.


Начальная цена контракта — 1 млн 496 тыс. руб., победитель определится 19 апреля — он должен будет разработать пособие за 45 дней.


В учебнике должно быть 17 параграфов, разделенных на три раздела:


Раздел 1 Древняя и средневековая история области (до появления первых русских поселений на территории области в 1680–1690-х гг.).


Общая географическая характеристика региона. Источники и способы получения исторической информации о региональной и локальной истории. Новосибирская область в эпоху каменного века. Новосибирская область в эпоху бронзы. Новосибирская область в эпоху раннего железного века. Новосибирская область в средневековье.


Раздел 2 История Новосибирской области конца XVII – начала ХХ в. (от первых русских деревень и острогов до Первой мировой войны).


Присоединение к России Верхнего Приобья и Восточной Барабы в конце XVI – первой половине XVIII в. XVIII век — начальный этап Российской колонизации нашего края. Новосибирская область в XIX веке (период капитализма). Накануне великих потрясений (конец XIX – начало XX вв.).


Раздел 3 Новосибирская область в ХХ веке.


В годы революционных бурь. Новосибирская область в годы социалистической модернизации промышленности и сельского хозяйства. Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. Новосибирская область в послевоенное двадцатилетие. Новосибирская область в годы «застоя» и перестройки. Новосибирская область в 1990-е годы. Наша область в начале нового тысячелетия.


Предыдущий раз НГС писал о новых учебниках в декабре 2016 года, когда новосибирские архитекторы издали учебное пособие по зарубежной архитектуре XX века.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1519
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено