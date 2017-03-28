Напавший на врача мужчина объяснил на допросе свой поступок

Следователи возбудили дело за угрозу убийством

В Новосибирской области следователи завершили доследственную проверку инцидента с попыткой задушить бердского врача и возбудили уголовное дело.







«Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по факту совершения в отношении медицинского работника преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы)», — передает следственное управление СК РФ по НСО.







Инцидент произошел 26 марта, в Бердскую ЦГБ обратилась женщина с неопасным порезом — ее ранили малознакомые люди во время уличной ссоры. Вместе с ней был ее пьяный 23-летний гражданский муж. Во время приема произошел конфликт — мужчина схватил врача руками за шею и стал душить. Когда на помощь врачу подоспели другие работники больницы, душивший его мужчина сбежал. Но правоохранители задержали его.







Сейчас следователи уже допросили подозреваемого и он объяснил, почему напал на врача.







«Он пояснил, что хотел, чтобы как можно быстрее была оказана медицинская помощь. По его мнению, врач должен был без промедления сразу же оказать помощь в кабинете регистрации. Они прибыли в приемное отделение, в кабинет регистрации пациентов. Дежурной медсестрой был приглашен врач-хирург, который спустился, дал указания, чтобы приготовили перевязочную комнату для осмотра и оказания необходимой помощи. В процессе ожидания подготовки комнаты сожитель совершил преступление», — передали в СК.





Прежде была другая версия поведения мужчины — сообщалось, что он посчитал, что его



гражданской жене плохо оказывали медицинскую помощь, так как врач не стал ее

госпитализировать.