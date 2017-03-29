Иностранные эксперты увидели будущую звезду в 16-летней девушке из Новосибирска

16-летняя Валентина Звонкова из Новосибирска понравилась всем скаутерам из зарубежных агентств — это может сулить девушке звездную карьеру



В Новосибирске прошел кастинг молодых моделей, где скаутеры — представители агентств из Италии, Франции, Китая и Кореи — искали новые лица для работы за границей.







«Кастинг проходил в 2 этапа. На каждом было около 50 девушек в возрасте от 13 до 20 лет. Это девочки, которые обладают модельными данными и которые были конкретно приглашены на кастинг. В основном — ученики нашей школы, новички в модельном бизнесе, но была примерно треть девушек, кто уже успел поработать моделями. Отбор для своих агентств проводили итальянец, француз, китаец и две кореянки», — сообщила НГС.НОВОСТИ директор агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.







По словам Фетисовой, азиатские скаутеры выбирали моделей в основном для работы в каталогах — туда подходят невысокие девушки, а европейцы — как для каталогов, так и для подиумных показов, куда требуются высокие модели с ростом от 177 см.





«Скаутеры отметили, что по сравнению с прошлым годом многие девочки, по их мнению, были с лишними килограммами. А на вопрос: как же с мировыми тенденциями, когда большее внимание начинают привлекать девушки с аппетитными формами, скаутеры ответили, что на модельном рынке ничего не меняется — нужны все так же худые модели», — рассказала Татьяна Федисова.







Первые съемки Валентины Звонковой за рубежом пройдут уже в апреле

Предварительно было отобрано более половины девушек. Кто из них точно будет работать за границей, станет известно не ранее чем через пару недель. Соискательницам также нужно будет предоставить профессиональное портфолио, прийти в форму и подтянуть знания английского языка. Контракты в разные зарубежные агентства могут длиться от 1 до 3 месяцев.







Как отметила директор новосибирского модельного агентства, одна из девушек — 16-летняя Валентина Звонкова, обладательница титула «Мисс Elite Stars», — понравилась сразу всем скаутерам. Это, по мнению Фетисовой, сулит девушке хорошую карьеру и позволит новосибирскому агентству в дальнейшем выбирать для Звонковой наиболее привлекательные контракты. Уже известно, что первая поездка Валентины состоится в апреле этого года — она поедет в Китай.







Также на прошедших выходных новосибирские модели сражались за звание «Мисс Европа Плюс», о чем НГС.НОВОСТИ рассказали 27 марта.