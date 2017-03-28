Власти выделят 150 миллионов на застройку берегов у больших озер в НСО

На развитие «озерного кластера» в Новосибирской области потратят больше 150 млн



Новосибирская область вошла в федеральную программу по развитию внутреннего туризма — на развитие «озерного кластера» в регионе потратят больше 150 млн руб.







Об этом 27 марта журналистам рассказала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.







«Озерный кластер начал свое формирование с 2014 года. С 2014 года инвестор непрерывно вкладывал деньги в разработку этого проекта — строительство новых корпусов, благоустройство территории, строительство теплых переходов для того, чтобы было комфортно переходить из одного здания в другое, — рассказала Ивашина. — За это время он вложил почти 860 млн руб. и около 75 млн руб. [выделено] из бюджета области».







По словам Анастасии Ивашиной, изначально из федерального бюджета было запланировано 250 млн руб., однако потом сумму сократили. В 2017 году на развитие «озерного кластера» будет выделено 63 млн, в 2018-м — 95,5 млн. Также в проекте участвуют 5 инвесторов. Программа рассчитана до 2018 года, однако, может быть продлена, пояснила представитель областного министерства.







О развитии туристической зоны в Чановском районе еще в прошлом году говорил губернатор Владимир Городецкий. Он напомнил, что раньше санаторий у озера был в собственности профсоюза, потом много раз перепродавался. 4 года назад у санатория появился собственник, который уже вложил в его развитие 612 млн руб.