Областные чиновники начали проверять траты энергетиков
Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области начало проверку в АО «Региональные электрические сети».
В приказе министерства, который опубликован на сайте правительства НСО, указано, что проверка проводится с 27 марта по 14 апреля 2017 года.
«Тема проверки: контроль в сфере реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Установить проверяемый период — 2016 год», — отмечается в документе.
Компания «РЭС» занимается передачей и распределением электроэнергии, присоединением к электросетям.
В середине прошлого года работа компании обратила на себя внимание мэрии Новосибирска из-за частых аварий на электросетях. Тогда мэр Анатолий Локоть решил создать рабочую группу из специалистов департамента энергетики и ЖКХ, Ростехнадзора и электроснабжающих организаций. По предложению мэра члены комиссии должны были постоянно контролировать работу объектов электросетей в Новосибирске.
Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко