Областные чиновники начали проверять траты энергетиков

Областное министерство решило проверить инвестпрограммы АО «РЭС» за 2016 год

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области начало проверку в АО «Региональные электрические сети».







В приказе министерства, который опубликован на сайте правительства НСО, указано, что проверка проводится с 27 марта по 14 апреля 2017 года.







«Тема проверки: контроль в сфере реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Установить проверяемый период — 2016 год», — отмечается в документе.







Компания «РЭС» занимается передачей и распределением электроэнергии, присоединением к электросетям.







В середине прошлого года работа компании обратила на себя внимание мэрии Новосибирска из-за частых аварий на электросетях. Тогда мэр Анатолий Локоть решил создать рабочую группу из специалистов департамента энергетики и ЖКХ, Ростехнадзора и электроснабжающих организаций. По предложению мэра члены комиссии должны были постоянно контролировать работу объектов электросетей в Новосибирске.