Тонущие в Оби рыбаки оказались подводными охотниками

Место происшествия
Место происшествия


Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы поехали спасать двух рыбаков, которые на самом деле занимались подводной охотой и отказались от помощи.


Это случилось сегодня около 15:00 на ОбьГЭСе.


«В 15:00 на телефон оперативного дежурного позвонила женщина, которая сообщила, что из окна своей квартиры на ул. Приморская она наблюдает, как двое рыбаков провалились под лед и их сносит по течению в открытой воде. При этом один уже якобы утонул, а второй еще держится на плаву», — сообщили спасатели в социальной сети «ВКонтакте».


Как уточнил начальник МАСС Дмитрий Фокин, на место выехали два экипажа спасателей — один по воде на аэроботе, второй по суше. Через 10 минут водный экипаж обнаружил двух мужчин в Оби, которые в специальных костюмах занимались подводной охотой.


«Плавали с ружьями, занимались рыбалкой. Мужчины средних лет», — пояснил Дмитрий Фокин и добавил, что мужчины отправились рыбачить сейчас, потому что посчитали воду достаточно прозрачной.



С рыбаками провели профилактическую беседу об опасности плавания из-за возможных сбросов воды с ГЭС и кусков льда, которые можно не увидеть на поверхности.


Рыбакам ранней весной нередко требуется помощь спасателей. Недавно сотрудники МАСС увезли двоих молодых людей с острова Кораблик — мужчины хотели заночевать, но к утру сильно замерзли и не смогли выбраться самостоятельно.

Анна Наумцева
Фото и видео спасателей МАСС

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