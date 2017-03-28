Тонущие в Оби рыбаки оказались подводными охотниками

Место происшествия





Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы поехали спасать двух рыбаков, которые на самом деле занимались подводной охотой и отказались от помощи.







Это случилось сегодня около 15:00 на ОбьГЭСе.





«В 15:00 на телефон оперативного дежурного позвонила женщина, которая сообщила, что из окна своей квартиры на ул. Приморская она наблюдает, как двое рыбаков провалились под лед и их сносит по течению в открытой воде. При этом один уже якобы утонул, а второй еще держится на плаву», — сообщили спасатели в социальной сети «ВКонтакте».







Как уточнил начальник МАСС Дмитрий Фокин, на место выехали два экипажа спасателей — один по воде на аэроботе, второй по суше. Через 10 минут водный экипаж обнаружил двух мужчин в Оби, которые в специальных костюмах занимались подводной охотой.





«Плавали с ружьями, занимались рыбалкой. Мужчины средних лет», — пояснил Дмитрий Фокин и добавил, что мужчины отправились рыбачить сейчас, потому что посчитали воду достаточно прозрачной.











С рыбаками провели профилактическую беседу об опасности плавания из-за возможных сбросов воды с ГЭС и кусков льда, которые можно не увидеть на поверхности.







Рыбакам ранней весной нередко требуется помощь спасателей. Недавно сотрудники МАСС увезли двоих молодых людей с острова Кораблик — мужчины хотели заночевать, но к утру сильно замерзли и не смогли выбраться самостоятельно.

