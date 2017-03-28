Бизнесмены пожаловались на нехватку денег у горожан и маленькую торговую наценку

Большинство бизнесменов хотели бы поднять средний уровень торговой наценки

В Новосибирске опросили руководителей компаний розничной торговли — большинство пожаловались на недостаточный платежеспособный спрос.





Новосибирскстат опубликовал результаты опроса 55 предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в НСО. По итогам I квартала 2017 года большинство из них (89 %) назвали нынешнюю экономическую ситуацию благоприятной и удовлетворительной. Остальные 11 % посчитали ее неблагоприятной. В I квартале прошлого года недовольных было больше — 19 %.







Главной причиной негативного влияния на торговый бизнес в регионе большинство предпринимателей (60 %) назвали недостаточный платежеспособный спрос. Также больше половины опрошенных отметили высокую конкуренцию со стороны других компаний розничной торговли (58 %).











Средний уровень торговой наценки с начала этого года составил 34,5 %.





«Большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли.





Более 60 % [респондентов] полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16 %, но и не выше 50 %», — пояснили в Новосибирскстате и добавили, что 14,5 % опрошенных бизнесменов посчитали, что во II квартале экономическая ситуация в торговле ухудшится.







Напомним, по результатам исследования НГС.НОВОСТИ большинство товаров в магазинах в среднем подорожали в два раза, кроме одной булочки.

