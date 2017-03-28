В Новосибирске начали продавать вербу с красной корой

Пучок вербы стоит 50 руб.

В Новосибирске уже можно купить срезанную вербу — важный атрибут Вербного воскресенья, важного православного праздника.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, торговцы вербой уже появились на пл. Маркса. Они продают вербу, срезанную в Новосибирске и привезенную с Алтая, у которой красная кора. Небольшой пучок и той, и другой вербы можно купить за 30 руб., средний — за 50 руб.







Верба — важный атрибут православного праздника





Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 9 апреля. Вербы символизируют пальмовые ветви. Верующие идут перед праздником на всенощное бдение, а потом хранят освященные в церкви вербы и украшают ими иконы.





Великий пост продлится до 15 апреля. Сейчас во многих заведениях Новосибирска предлагают постное меню.