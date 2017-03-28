Дорогу в центре Новосибирска сузили на 3 метра

Водителям стало сложнее проехать по ул. Крылова в центре Новосибирска из-за ремонта теплотрассы.





Ремонт теплотрассы сузил ул. Крылова на полторы недели



Сегодня, 28 марта, специалисты «СИБЭКО» частично перекрыли проезд возле дома № 18 на ул. Крылова — это недалеко от пересечения с ул. Мичурина, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В общей сложности дорога сузилась на 3 метра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы, который будет продолжаться 1,5 недели.







«Окончание работ запланировано на 7 апреля», — уточнили в мэрии.





Испытывать неудобства водителям придется до 7 апреля





Напомним, полутора неделями ранее рабочие «СИБЭКО» уже сужали ул. Крылова на одну полосу — тогда перекрытие было связано с провалом на теплотрассе.





В этот раз рабочим предстоит заменить участок трубы в тепловой камере, уточнили в пресс-службе «СИБЭКО».