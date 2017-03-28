Тойота-«котопес» устроила аварию с МАЗом на Владимировской

У «Тойоты» была передняя часть от автомобиля Toyota Mark II, а задняя — от Toyota Cresta



Днем 28 марта в Новосибирске на ул. Владимировской «Тойота», состоящая из частей двух разных машин, столкнулась с МАЗом.







У «Тойоты» была передняя часть от автомобиля Toyota Mark II, а задняя — от Toyota Cresta. На заднем стекле у нее была надпись «Котопёс».







«"Котопес" — в левом ряду, Toyota Ipsum — в среднем ряду, МАЗ — в правом ряду. Не доезжая до остановки "ОблГАИ", "Котопес" начал перестраиваться, включил поворотник, начал маневр. В этом момент у водителя упал телефон под сиденье, он начал его доставать и столкнулся с "Ипсумом", который от удара отбросило в МАЗ. "Котопес" вину признал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Все трое участников перед аварией ехали по ул. Владимировской со стороны ул. Дуси Ковальчук в сторону Димитровского моста.







На заднем стекле у машины была надпись «Котопёс»







«Котопес» ехал в левом ряду, Toyota Ipsum — в среднем ряду, МАЗ — в правом ряду







Toyota Ipsum







Toyota Ipsum













