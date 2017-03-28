Десятки новосибирцев надели беличьи уши для помощи больным детям

Участники акции «Зеленая белка»
Участники акции «Зеленая белка»

76 новосибирцев сфотографировались в беличьих ушах, чтобы поддержать детей, лежащих в нейрохирургии.


25 марта в Новосибирске прошла 35-я акция по сбору вторсырья «Зеленая белка». В этот раз она была совмещена с инициативой благотворительного фонда Константина Хабенского и фармацевтической компании Splat. Суть акции — размещение в Instagram под хэштегом #УлыбаюсьПомогаю своего улыбающегося фото. За каждый такой пост Splat перечисляет 10 руб. в фонд Хабенского.


«Всем участникам нашей традиционной акции по сбору вторсырья мы предлагали сфотографироваться с беличьими ушами на голове, объясняя, что это нужно для помощи детям. 


Все вырученные средства за сбор вторсырья мы тоже переведем в этот фонд», — рассказала Анна Вознесенская, организатор акции «Зеленая белка», участник инициативной группы «Живая Земля».


Участники акции «Зеленая белка»
Участники акции «Зеленая белка»


Участникам предлагались на выбор ушки с разным дизайном — с ленточками, бантиками, цветочками. Все фотографии снабжались пожеланиями. Далее они будут распечатаны в виде открыток и переданы детям, лежащим в НИИ нейрохирургии им. Бурденко в Москве. Третий этап акции по передаче открыток продлится до 3 апреля. 


Участники акции «Зеленая белка»
Участники акции «Зеленая белка»


Участники акции «Зеленая белка»
Участники акции «Зеленая белка»



Десятки новосибирцев надели беличьи уши для помощи больным детям (фото)


В ноябре 2016 года новосибирцы уже участвовали в экологической акции, которая была направлена на помощь больным детям. Тогда в Новосибирске в офисах и школах установили 29 корзин для сбора макулатуры, чтобы деньги от ее сдачи пошли на анализы для детей с онкологическими болезнями.

Галина Ахметова
Фотографии предоставлены сообществом «Зеленая белка»

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